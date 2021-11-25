Нур-Султан, , 07:50 — REGNUM Казахстан увеличивает поставки газа в Китай, сообщает информационное агентство Stan.kz.

Страна на третьем месте по экспорту газа в Китай, после Туркменистана и России. Такая информация опубликована на портале Главного таможенного управления Китайской Народной Республики. Подтвердили её и в Министерстве энергетики, ссылаясь на открытые источники.

Специалисты сообщили, что в рамках договора экспорт в этом году достигнет шести миллиардов кубометров. За последние три года страна в пять раз увеличила объемы поставок газа на китайский рынок. В ведомстве не разглашали информацию о ценах и экспортной выручке ссылаясь на коммерческую тайну. Прокомментировали лишь, что стоимость определяется по специальной формуле.

Между тем портал «Нефтегаз.ру» сообщает, что Казахстан поставил в Китай объёмы на сумму, превышающую 700 миллионов долларов. В этом году Поднебесная почти втрое увеличила импорт трубопроводного газа, стремясь предотвратить дефицит к зиме. Тысяча кубометров Китаю обходится в 227 долларов. Для сравнения: цена на топливо в Европе на сегодня превышает тысячу долларов.