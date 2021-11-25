Ульяновск, , 07:49 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Алексей Русских продолжает встречи с населением не только в рамках рабочих поездок, но и на личных приёмах. Очередной приём прошёл 24 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских Ulgov.ru

Обращения были связаны с организацией спортивных занятий для детей, благоустройством и оказанием помощи для создания крестьянско-фермерского хозяйства.

Одна из сельчанок попросила устроить пункт для комфортного ожидания рейсовых автобусов в рабочем посёлке Старая Майна. Местные власти поясняют, что до 5 декабря запланирована установка «холодных» павильонов, до 1 марта 2022 года павильон утеплят «с возможностью подключения отопительных приборов, на это в бюджете предусмотрены средства».

«Плохо, что работы будут проведены только весной. Получается, всю зиму люди будут мёрзнуть на открытой остановке», — сделал вывод Алексей Русских, попросив чиновников быть «внимательнее впредь».

Отчёт о проделанной работе муниципалитет должен будет представить к 1 апреля 2022.

Житель Новоспасского района попросил рассмотреть возможность расширения детской спортивной секции по хоккею в местном ледовом дворце «Олимп». Речь идёт об увеличении площадей для занятий спортом, так как число желающих тренироваться здесь увеличилось «в несколько раз, сегодня там тренируется более 150 ребят». Также открылись группы по фигурному катанию и стало ещё теснее, в том числе не хватает мест в раздевалках.

Исполняющий обязанности главы минспорта Ульяновской области Рамиль Егоров доложил, что спортивный комплекс разгрузят за счёт перевода секции по боксу в детско-юношескую школу по улице Мира. В помещениях, где разместится секция, сделали ремонт, приобрели оборудования и она планируется к открытию.

Напомним, что в Ульяновской области создадут больше возможностей для занятий борьбой. В регионе появится центр борьбы и планируется реализовать проект «Борьба в школу». Данные вопросы были обсуждены 23 ноября на встрече Алексея Русских с президентом Федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили.

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Также к главе региона обратился житель села Сухая Терешка Николаевского района, который планирует открыть бизнес по программе «Агростартап». Алексей Русских поручил профильному ведомству оказать всю необходимую поддержку заявителю.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Ульяновской области Алексей Русских проводит личные приёмы дважды в месяц. График встреч размещается на официальном портале органов власти.

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