Кемерово, 25 ноября, 2021, 07:50 — ИА Регнум. Число пострадавших при пожаре на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выросло до 15. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Afedchenko В шахте

«Всего на поверхность эвакуируют более 100 горняков. Причины пожара выясняются», — говорится в сообщении.

Отметим, что ранее сообщалось о пяти пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор региона Сергей Цивилёв выехал на шахту «Листвяжная», где сегодня утром, 25 ноября, произошёл взрыв.