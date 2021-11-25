Якутск, , 08:05 — REGNUM Приёмные покои больниц и службы скорой помощи Якутии снабдят экспресс-тестами для выявления коронавирусной инфекции. Об этом заявила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Изабелла Самойлова, сообщило ИА Yakutia-daily.

Экспресс-тест на коронавирус Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Тесты должны быть в приемных покоях, на скорой помощи. Результаты выдаются в течение 10−15 минут. По предварительным данным, до нового года в республику поступят около 50 тысяч таких быстрых тестов», — сказала Изабелла Самойлова.

По её словам, первыми получат экспресс-тесты труднодоступные районы республики.

В целом в течение последних двух недель эпидситуация в республике улучшается. В Якутске заболеваемость COVID-19 снизилась на 7,5%, удельный вес заболевших горожан составляет 46%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии уменьшилось количество пациентов в тяжёлом состоянии. В реанимации находятся 118 больных, 28 из них — на ИВЛ. Уровень заболеваемости коронавирусом в регионе за прошедшие три недели в сравнении с предыдущим аналогичным периодом снизился на 14,5%. Тем не менее продолжают также часто заболевать якутяне старше 60 лет.