Якутск, 25 ноября 2021, 08:05 — REGNUM Приёмные покои больниц и службы скорой помощи Якутии снабдят экспресс-тестами для выявления коронавирусной инфекции. Об этом заявила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Изабелла Самойлова, сообщило ИА Yakutia-daily.
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По её словам, первыми получат экспресс-тесты труднодоступные районы республики.
В целом в течение последних двух недель эпидситуация в республике улучшается. В Якутске заболеваемость COVID-19 снизилась на 7,5%, удельный вес заболевших горожан составляет 46%.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии уменьшилось количество пациентов в тяжёлом состоянии. В реанимации находятся 118 больных, 28 из них — на ИВЛ. Уровень заболеваемости коронавирусом в регионе за прошедшие три недели в сравнении с предыдущим аналогичным периодом снизился на 14,5%. Тем не менее продолжают также часто заболевать якутяне старше 60 лет.