Екатеринбург, , 07:44 — REGNUM В Свердловской области директора птицефабрики осудили за загрязнение окружающей среды. Сумма ущерба составила 135 млн рублей, сообщили в областном СКР.

Птицефабрика



Следствие установило, что мужчина стремился извлечь максимальную пользу и уменьшить материальные затраты фабрики. Он приказывал свозить отходы в уже переполненное «помётохранилище». Это привело к разливу помета и к загрязнению почвы химическими веществами.

Кроме того, в 2018—2019 годах мужчина давал указания о транспортировке отходов в Нижнесергинский и Богдановичский районы. Там помет размещали на земельных участках. В общей сложности подсудимый причинил окружающей среде в 135 млн рублей.

Теперь свердловчанину придется выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей. Суд арестовал транспортное средство, принадлежащие ему жилые и нежилые здания, а также имущество птицефабрики. Иск о взыскании компенсации вреда суд еще не рассматривал.