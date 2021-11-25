Москва, , 07:43 — REGNUM Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) проанализировал риски, которые могут возникнуть после присоединения России к глобальной реформе корпоративного налогообложения, инициированной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и «Группой двадцати» (G20). Об этом 25 ноября сообщает РБК.

Глобализация

В РСПП отмечают, что идея обложить крупнейшие компании единым 15-процентным налогом угрожает существующим льготным налоговым режимам в России, например, системе СПИК (специальные инвестиционные контракты) и режиму особых экономических зон.

Эксперты считают, что предприятия после введения такого налога могут столкнуться с тем, что не смогут реализовать инвестиционные проекты без государственной поддержки. В РСПП полагают, что, если какие-то из льготных режимов будут ликвидированы из-за реформы ОЭСР, то государству, возможно, придется готовить альтернативные механизмы господдержки инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года министры финансов и руководители центральных банков стран «большой двадцатки» (G20) приняли согласованное решение о стремлении к глобальной налоговой реформе, которая установит минимальный сбор для транснациональных корпораций на уровне 15%.

Такое соглашение, по задумке реформаторов, позволит препятствовать использованию транснациональными корпорациями сложных схем бухгалтерского учёта для перемещения прибыли туда, где причитается выплачивать наименьшие налоги.

Россия с самого начала присоединилась к планам глобальной налоговой реформы и сейчас находится среди 137 подписантов этого плана.

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