Кемерово, 25 ноября, 2021, 07:43 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв выехал на шахту «Листвяжная», где сегодня утром, 25 ноября, произошёл взрыв. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

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«Губернатор Сергей Цивилев выехал на шахту «Листвяжная» (пгт Грамотеино), где произошло задымление», — говорится в сообщении.

Отметим, что по данным СМИ, в 09:08 (время местное) сегодня, 25 ноября, оперативным службам поступил сигнал о задымлении на шахте. Через 15 минут была получена информация о взрыве.