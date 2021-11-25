Мельбурн, Австралия, 25 ноября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. В австралийском штате Виктория привили против коронавирусной инфекции уже более 90% жителей возрастом старше 12 лет, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в ходе официального обращения.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

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По его словам, достижение уровня вакцинации населения в 90% — это значимое событие в истории штата в ситуации пандемии COVID-19. При этом в штате Виктория числится 10 276 активных случаев заболевания коронавирусной инфекций. В частности, только за минувшие сутки в регионе выявили свыше 1,2 тыс. инфицированных SARS-CoV-2.

Ранее в штате Виктория ввели новые ограничительные меры. Теперь невакцинированным жителям штата запрещено посещать магазины, не торгующие товарами первой необходимости. Например, посещать книжные или ювелирные магазины могут только жители, прошедшие вакцинацию против COVID-19, а также лица, имеющие медотвод.