Кемерово, , 07:36 — REGNUM В Кемеровской области на шахте «Листвяжная» произошёл взрыв. Об этом сообщает сайт NGS42.RU со ссылкой на свой источник информации.

В шахте Ako.ru

Уточняется, что в 09:08 (время местное) оперативным службам поступил сигнал о задымлении на шахте. Через 15 минут была получена информация о взрыве.

«На тот момент велась эвакуация. Из шахты вышло более 115 человек, по предварительным данным, пострадали около пяти», — уточнил источник.

В Ростехнадзоре Кузбасса изданию подтвердили факт ЧП на шахте.