Токио, , 07:33 — REGNUM Япония в ближайшее время не намерена возобновлять работу посольства в Афганистане, закрытого после прихода к власти движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно 25 ноября заявил на пресс-конференции в Токио, комментируя поездку в Кабул посла Японии в Афганистане Такаси Окады.

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Хирокадзу Мацуно «Вопрос о возобновлении работы посольства обсуждался с представителями талибов. Однако сейчас у нас нет конкретных планов по возобновлению работы японского посольства в Кабуле».

В ходе поездки в Афганистан, проходившей с 21 по 24 ноября, Окада встречался с представителями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с главой Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой, а также с бывшим президентом Хамидом Карзаем.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Японии в Афганистане Такаси Окада на встрече с представителем нынешнего правительства Афганистана Амиром Ханой Муттаки обсудил судьбу японских граждан, которые не смогли эвакуироваться из Афганистана в августе 2021 года.

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