Ульяновск, , 07:28 — REGNUM В Ульяновской области создадут больше возможностей для занятий борьбой. В регионе появится центр борьбы и планируется реализовать проект «Борьба в школу». Данные вопросы были обсуждены на встрече губернатора Алексея Русских с президентом Федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских с президентом Федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили Ulgov.ru

Рабочая встреча прошла в рамках визита руководителя всероссийского спортивного объединения в Ульяновск. В центре обсуждения был проект строительства центра борьбы, который появится в новом жилом микрорайоне Заволжского района Ульяновска. В настоящее время ведётся проектирование объекта.

Губернатор отметил, что будет создан новый спортивный объект «для жителей нового микрорайона в шаговой доступности».

«Это ранее мы обсуждали и с сенатором Александром Карелиным. Профессиональная поддержка и методологическое сопровождение Федерации поможет нам создать по-настоящему передовой центр для спортсменов», — подчеркнул Алексей Русских.

Михаил Мамиашвили отметил совместную эффективную совместную работу профильного ведомства и региональной федерации борьбы в реализации проектов.

Также была обсуждена реализация в Ульяновске проекта «Борьба в школу», который предполагает организацию «доступных занятий» для школьников. По данным областного министерства физической культуры, планируется создать секции на базе школ №№ 70, 59, 8 и 85.

Глава спортивной федерации побывал в спортивной школе № 4 и «Борец», встретился с руководителями и тренерским составом учреждений.

Исполняющий обязанности главы минспорта Ульяновской области Рамиль Егоров сообщил, что в 2022 году в регионе планируется провести четыре межрегиональных и одно всероссийское спортивное мероприятие. В том числе впервые в Ульяновской области пройдут соревнования среди спортсменов Поволжья по греко-римской борьбе, грэпплингу и грэпплингу ги, состоится финал всероссийской летней Универсиады по греко-римской борьбе.

«Возобновится всероссийский турнир «Победа» по вольной борьбе, который не имеет аналогов в Поволжье, а также межрегиональных турниров по греко-римской и вольной борьбе, которые уже традиционно проводятся в нашем регионе», — сообщил Егоров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области, помимо поддержки детско-юношеского спорта, особый упор будет сделан на развитии системы дополнительного образования. Губернатор Алексей Русских заявил, что в регионе увеличат число детских образовательных территорий для научно-технического творчества. В настоящее время в области работают три площадки и мобильный технопарк.

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