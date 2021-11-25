Кемерово, 25 ноября, 2021, 07:27 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 25 ноября, медицинскую помощь получают 4084 пациента с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находятся 18 938 человек.

Всего в регионе выявлено 72 512 случаев заражения коронавирусом, 66 871 человек выздоровел, 1557 пациентов скончались.