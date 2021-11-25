Ла-Пас, 25 ноября 2021, 07:22 — REGNUM У входа в здание Конференции католических епископов Боливии в городе Ла-Пас взорвалась самодельная бомба. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба секретариата конференции.
Взрыв самодельного устройства попал в поле зрение камеры видеонаблюдения. Полиция начала расследование инцидента. По предварительным данным, бомба была подложена неизвестным рано утром.
Как сообщало ИА REGNUM, в Боливии началась подготовка к религиозному карнавалу в Оруро, который должен пройти в 2022 году.
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