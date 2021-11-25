Ла-Пас, , 07:22 — REGNUM У входа в здание Конференции католических епископов Боливии в городе Ла-Пас взорвалась самодельная бомба. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба секретариата конференции.

Бомба

пресс-служба секретариата конференции «Хотя материальный ущерб можно восстановить, мы призываем совершившего этот акт учитывать, что в результате его действий могли пострадать невинные люди».

Взрыв самодельного устройства попал в поле зрение камеры видеонаблюдения. Полиция начала расследование инцидента. По предварительным данным, бомба была подложена неизвестным рано утром.

Как сообщало ИА REGNUM, в Боливии началась подготовка к религиозному карнавалу в Оруро, который должен пройти в 2022 году.

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