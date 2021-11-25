Кемерово, 25 ноября, 2021, 07:20 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 25 ноября, за прошедшие сутки выявлено 378 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 380 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Новокузнецк — 69, Кемерово — 61, Междуреченск — 36, Прокопьевск — 24, Осинники — 23, Белово — 19, Ленинск-Кузнецкий — 17, Новокузнецкий МР — 14, Калтан — 13, Мыски — 13, Юрга — десять, Промышленновский МО — десять, Анжеро-Судженск — девять, Киселевск — восемь, Гурьевский МО — семь, Топкинский МО — семь, Березовский — пять, Тайга — пять, Полысаево — четыре, Яйский МО — четыре, Яшкинский МО — четыре, Ижморский МО — три, Тяжинский МО — два, Юргинский МО — два, Краснобродский — один, Беловский МО — один, Кемеровский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Мариинский МО — один, Прокопьевский МО — один, Таштагольский МР — один, Тисульский МО — один, Чебулинский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 252 пациента выздоровели, трое скончались.