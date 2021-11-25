Кемерово, , 07:20 — REGNUM Эвакуация горняков идёт из-за задымления на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом 25 ноября сообщил журналистам представитель в экстренных службах.

Шахта gexters

Информация о задымлении в шахте поступила в 05:07 мск. На момент задымления в шахте находилось 287 человек. По предварительным данным, пострадали десять человек. Официальной информации о пострадавших на данный момент нет.

В настоящее время на месте ЧП работают отделения военизированного горноспасательного отряда. Людей выводят на поверхность.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прокурорской проверке после задымления на шахте «Алардинской» в Кемеровской области.

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