Мехико, 25 ноября, 2021, 07:19 — ИА Регнум. По меньшей мере шесть человек погибли в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса в муниципалитете Николас-Ромеро (пригород мексиканской столицы Мехико), 24 ноября сообщили на своей странице в Facebook местные власти.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Еще десять человек пострадали и были госпитализированы. После столкновения микроавтобус упал в овраг и получил существенные повреждения. Водитель грузовика скрылся с места ДТП. Его разыскивает полиция. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 24 ноября в провинции Шанлыурфа на востоке Турции столкнулись эвакуатор и микроавтобус. В результате происшествия пострадали не менее 14 человек, в том числе несколько детей.

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