Ульяновск, 25 ноября 2021, 07:12 — REGNUM В Ульяновской области увеличат число детских образовательных площадок для научно-технического творчества. Об этом заявил губернатор Алексей Русских на «Часе образования», сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Ульяновский губернатор Алексей Русских провёл «Час образования»
Ульяновский губернатор Алексей Русских провёл «Час образования»
Ulgov.ru

24 ноября руководитель региона обсудил развитие системы дополнительного образования, которая, по его словам, «переживает период фундаментального преобразования». В Ульяновской области открыты, в частности, детские технопарки «Кванториум», IT-кубы, «Дом научной коллаборации им. Ж. И. Алфёрова»

«Мы, безусловно, будем расширять сеть образовательных площадок для ребят, проявивших себя в научно-техническом творчестве», — заверил Алексей Русских.

В настоящее время в области работают три площадки и мобильный технопарк. Власти отмечают, что позволяют организовать «научно-образовательную, творческую, высокотехнологичную среду» в сфере дополнительного образования. В 2022 году в Ульяновске появится детский технопарк на базе гимназии № 30.

Директор детского технопарка «Кванториум» Екатерина Жмырко рассказывает, что за пять лет работы здесь прошли обучение более 6 тыс. ребят в возрасте от шести до 17 лет. По её словам, развивается «концепция проектной деятельности, практикоориентированного образования»:

«В частности, есть такие направления, как робототехника, хайтек, биотехнологии, нанотехнологии и IT».

Напомним, в новом учебном году в Ульяновской области за парты сели 124 тыс. детей, из них 14 тыс. первоклассников. Ранее власти заявляли, что в 2021 году в Ульяновской области откроется более 50 центров «Точка роста». Кроме того, в День знаний заработали школьный «Кванториум» на базе губернаторского лицея № 102 и центр поддержки детей «Алые паруса».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в России появилось 520 тыс. новых мест в системе дополнительного образования. Количество детских технопарков «Кванториум» увеличилось до 220, из них 85 — мобильные технопарки для детей, проживающих в сельской местности и малых городах.

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