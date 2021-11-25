Ульяновск, 25 ноября, 2021, 07:12 — ИА Регнум. В Ульяновской области увеличат число детских образовательных площадок для научно-технического творчества. Об этом заявил губернатор Алексей Русских на «Часе образования», сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Ulgov.ru Ульяновский губернатор Алексей Русских провёл «Час образования»

24 ноября руководитель региона обсудил развитие системы дополнительного образования, которая, по его словам, «переживает период фундаментального преобразования». В Ульяновской области открыты, в частности, детские технопарки «Кванториум», IT-кубы, «Дом научной коллаборации им. Ж. И. Алфёрова»

«Мы, безусловно, будем расширять сеть образовательных площадок для ребят, проявивших себя в научно-техническом творчестве», — заверил Алексей Русских.

В настоящее время в области работают три площадки и мобильный технопарк. Власти отмечают, что позволяют организовать «научно-образовательную, творческую, высокотехнологичную среду» в сфере дополнительного образования. В 2022 году в Ульяновске появится детский технопарк на базе гимназии № 30.

Директор детского технопарка «Кванториум» Екатерина Жмырко рассказывает, что за пять лет работы здесь прошли обучение более 6 тыс. ребят в возрасте от шести до 17 лет. По её словам, развивается «концепция проектной деятельности, практикоориентированного образования»:

«В частности, есть такие направления, как робототехника, хайтек, биотехнологии, нанотехнологии и IT».

Напомним, в новом учебном году в Ульяновской области за парты сели 124 тыс. детей, из них 14 тыс. первоклассников. Ранее власти заявляли, что в 2021 году в Ульяновской области откроется более 50 центров «Точка роста». Кроме того, в День знаний заработали школьный «Кванториум» на базе губернаторского лицея № 102 и центр поддержки детей «Алые паруса».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в России появилось 520 тыс. новых мест в системе дополнительного образования. Количество детских технопарков «Кванториум» увеличилось до 220, из них 85 — мобильные технопарки для детей, проживающих в сельской местности и малых городах.