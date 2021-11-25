Москва, , 07:12 — REGNUM Космический корабль «Прогресс МС-17» будет отстыкован 25 ноября от Международной космической станции (МКС) и затоплен в Тихом океане. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

МКС

В госкорпорации отметили, что после расстыковки корабля к российскому сегменту МКС будет пристыкован узловой модуль «Причал».

"На 25 ноября в 14:23 мск запланирована его расстыковка вместе с переходной проставкой, которая обеспечивает стыковку транспортных кораблей серии «Союз МС» и «Прогресс МС», — говорится в сообщении.

Вход корабля в плотные слои атмосферы ожидается в 18:08 мск, несгораемые элементы будут затоплены в несудоходной части Тихого океана в 18:17 мск.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ракету модуль «Причал» станет последним новым модулем в составе российского сегмента МКС.

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