Хониара, 25 ноября, 2021, 07:10 — ИА Регнум. Власти Соломоновых островов призывают жителей к прекращению протестов и уличных беспорядков в столице страны Хониаре, передает радиостанция Radio New Zealand.

Флаг Соломоновых островов

При этом глава правительства Соломоновых островов Манассе Согаваре призвал граждан прекратить протестные акции и воздержаться от применения насилия. Он пообещал, что все зачинщики и нарушители закона будут привлечены к ответственности. Согаваре добавил, что организаторы протестов пытаются манипулировать гражданами с целью раскола общества и дестабилизации обстановки в стране.

«Они намеревались уничтожить нашу нацию и подорвать доверие народа, которое мы так долго завоевывали. Очень жаль, что многие позволили нескольким недобросовестным лицам ввести себя в заблуждение», — отметил он.

Отмечается, что въезд и выезд в столицу Соломоновых островов перекроют на 36 часов для восстановления порядка на улицах. Тем не менее оппозиция призывает главу правительства Согаваре немедленно подать в отставку, чтобы прекратить протестные акции.