Якутск, , 07:59 — REGNUM Эксперт из Якутии раскритиковал организацию вакцинации от COVID-19 в России. Политолог и журналист Виталий Обедин считает, что необходимо либо принять закон о принудительных прививках, либо перестать вводить QR-коды и ограничения. Такое мнение он высказал 25 ноября в своём телеграм-канале.

Вакцинация Цитата из мф Про бегемота, который боялся прививок. реж Леонид Амальрик. 1966. СССР

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«Дело тут не в «антиваксерстве», а в организации самой кампании вакцинирования. Она бестолкова, она неубедительна, обладает всеми признаками принуждения. Вы или примите закон об обязательном вакцинировании, и тогда привлекайте к ответственности тех, кто уклоняется, или прекратите выкручивать руки людям, выдумывая QR-коды и ограничения. Вместо того, чтобы убеждать и заманивать власть занимается понуждением и чем дальше, тем больше поощряет людей на обман (покупать подделки) и сопротивление», — считает Виталий Обедин.

Он подчеркнул, что жителей страны разделили на вакцинированных и «активаксеров», и этот раскол усугубляется.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии ищут через социальные сети тех, кто агрессивно высказывается против прививок от COVID-19. В одной из ватсап-групп жителей республики призывали к насильственным действиям в отношении врачей. Некоторые участники сообщества выезжали в районы для агитации и «разъяснительной работы» против прививок. Высказывались также призывы выйти на митинг и экстремистские заявления.