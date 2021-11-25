Новосибирск, 25 ноября, 2021, 07:10 — ИА Регнум. В Новосибирской области доступ в аквапарки, павильоны зоопарка и на культурно-массовые мероприятия с одномоментным присутствием зрителей в количестве 70% от проектной вместимости залов будет осуществляться по системе QR-кодов. Соответствующие изменения в постановление одобрены сегодня, 25 ноября на внеочередном заседании правительства региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

Так, возобновляется посещение гражданами аквапарков, павильонов зоопарка, а также в случае увеличения численности одномоментного присутствия зрителей до 70% вместимости залов театрами, кинотеатрами, концертными организациями, при проведении фестивалей, такая деятельность может осуществляться при наличии у посетителей действующего QR-кода, либо сертификата о профилактической прививке от COVID-19 на бумажном носителе, или справки, подтверждающей, что гражданин перенес COVID-19, а с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев.

При этом все работники организаций, задействованные в осуществлении деятельности, должны иметь QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса. Перечисленные ограничения не распространяются на лиц, не достигших 18 лет.