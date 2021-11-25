Москва, 25 ноября, 2021, 07:06 — ИА Регнум. Причины значительного снижения количества бессимптомных больных COVID-19 во время новой волны заболеваемости в России объяснил 24 ноября аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По мнению специалиста, уменьшение числа бессимптомных больных COVID-19 связано с возрастанием числа больных с выраженными симптомами. Значительно больше стало людей, которые обращаются к врачам при ухудшении самочувствия.

Болибок пояснил, что такая картина наблюдается из-за повышенной агрессивности «Дельта"-штамма коронавируса. Он не только более заразен, но и быстрее распространяется в организме человека, от клетки к клетке. Именно поэтому иммунная система не успевает отразить инфекцию и человек испытывает симптомы заболевания.

Кроме того, специалист отметил, что часть бессимптомных больных вообще не обращается к медикам и по этой причине не попадает в статистику. Такое, по мнению Болибока, происходит из-за эгоизма людей, которые хотят и дальше вести активный образ жизни, а не сидеть на самоизоляции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению врача-инфекциониста, четвёртая волна коронавируса в России вышла на плато.