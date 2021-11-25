Киев, , 07:05 — REGNUM Тактические учения в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе начала Украина, 24 ноября сообщили в пресс-службе украинской национальной полиции.

Граница Украины Dpsu.gov.ua

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Отмечается, что силовики отрабатывают все возможные сценарии эскалации миграционного кризиса в приграничных накачанных пунктах. В учениях принимают участие нацполиция, нацгвардия и пограничная служба Украины.

Указанные маневры будут продолжаться до кольца следующей недели. Представители украинской нацполиции отметили, что обеспечение правопорядка существенно усложняется из-за того, что часть границы проходит по территории зоны отчуждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября министерство экономики Украины объявило, что на инженерно-техническое обустройство украинской государственной границы будет выделена сумма в размере 21 млн гривен ($797 тысяч).

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