Челябинск, 25 ноября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. В Челябинске задержан ранее судимый гражданин, подозреваемый в серии краж кабеля. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Republica Кабели

У одной из организаций он украл 240 метров кабеля на общую сумму более 100 тыс. рублей. А всего полицейские установили причастность этого гражданина к девяти таким эпизодам. Общий размер ущерба составил почти 700 тыс. рублей.

В совершении преступлений обвиняется мужчина 1986 года рождения, ранее много раз судимый. Полицейские выяснили, что похищенное он продавал, а вырученные деньги тратил по своему усмотрению.