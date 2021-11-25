Москва, , 06:58 — REGNUM Военный суд в Москве отправил под домашний арест начальника государственного центрального межвидового полигона Минобороны Капустин Яр генерал-майора Олега Кислова по делу о хищении 300 тонн топлива. Об этом 24 ноября сообщили в 235-м гарнизонном военном суде.

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«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения Кислову в виде домашнего ареста на срок два месяца», — сообщил представитель суда журналистам.

Из материалов суда следует, что Кислов стал фигурантом расследования, начатого в мае 2021 года в отношении бывшего начальника 161-й школы техников ракетных войск стратегического назначения, расположенной рядом с полигоном Капустин Яр.

После задержания начальнику комплекса предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере группой лиц с использованием должностного положения).

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