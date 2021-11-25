Челябинск, 25 ноября, 2021, 06:54 — ИА Регнум. В Челябинске иностранного гражданина осудили за передачу взятки полицейскому. Об этом сообщает облпрокуратура.

Коррупция

По данным следствия, 50-летний мужчина был доставлен в полицию в январе. И в отделе он предложил участковому две тысячи рублей за не составление протокола об административном правонарушении.

Суд обязал виновного уплатить штраф в размере 5 тыс. рублей. А те деньги, что он передал полицейскому, обращены в доход государства.