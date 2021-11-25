Чебоксары, , 06:52 — REGNUM В Чувашии отдельным категориям жителей компенсируют часть расходов на закупку оборудования при догазификации. Соответствующее решение поддержано на заседании регионального правительства, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

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Из республиканской казны выделяется 3,3 млн рублей в рамках реализации программы догазификации. Это общий размер компенсации, которые получат льготники на приобретение газового котла, плиты и счётчика: всего предусмотрено не более 20 тыс. рублей на одного заявителя.

Финансовую поддержку получат инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, многодетные и малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие ветераны труда, труженики тыла и «дети войны». По расчётам министерства труда Чувашии, компенсацию могут получить более 160 человек.

По данным министерства строительства, всего в республике принято 2,5 тыс. заявок на подключение частных домов к газоснабжению, из них выполнено 210.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября 2021 года в России начали действовать новые правила подключения земельных участков к газу для личных нужд. В рамках программы социальной догазификации во всех населённых пунктах, где есть газораспределительная инфраструктура, газ к участкам граждан будут подводить за бюджетный счёт.