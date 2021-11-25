Пласт, Челябинская область, 25 ноября, 2021, 06:47 — ИА Регнум. В Челябинской области водителя из Пластовского района осудили за неоднократное управление машиной в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Колония

Гражданин был задержан в сентябре. От прохождения проверки себя на состояние алкогольного опьянения он отказался. Затем выяснилось, что водитель ранее дважды был судим за аналогичные преступления.

Суд назначил подсудимому 1 год 4 месяца заключения. Отбывать их ему придётся в колонии строгого режима.