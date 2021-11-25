Благовещенск, , 06:47 — REGNUM В Амурской области намерены создать 3−4 крупных приюта для приёмки безнадзорных животных. В них будут привозить кошек и собак из нескольких близлежащих районов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября в пресс-службе правительства Приамурья.

Бродячие собаки (сс) Fancycrave

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Такую модель работы для начала опробуют в Шимановске. Там на месте бывших медицинских складов намерены открыть межмуниципальный приют. На капитальный ремонт помещений для содержания животных выделено 15 млн рублей. В дальнейшем средства для работы с безнадзорными животными будут выделяться ежегодно.

«Необходимо создать сеть межмуниципальных приютов, каждый из которых будет отвечать за определенный сектор. Это нужно делать по стандарту, чтобы сократить издержки, как финансовые, так и временные. Когда заработает приют в Шимановске, мы на его примере оценим, каким должно быть оптимальное штатное расписание для такого учреждения, какие требуются затраты на содержание животных, и как лучше организовать ветеринарное обслуживание. За каждым приютом должен быть закреплен спецавтомобиль, на котором животных можно будет транспортировать, в том числе и между районами», — отметил глава региона Василий Орлов.

Всего в 2021 году бы Амурской области были отловлены 737 безнадзорных кошек и собак. Первое время приют в Шимановске будет принимать около 100 животных, потом — 200−250.

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