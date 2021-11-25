Благовещенск, 25 ноября 2021, 06:47 — REGNUM В Амурской области намерены создать 3−4 крупных приюта для приёмки безнадзорных животных. В них будут привозить кошек и собак из нескольких близлежащих районов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября в пресс-службе правительства Приамурья.
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Такую модель работы для начала опробуют в Шимановске. Там на месте бывших медицинских складов намерены открыть межмуниципальный приют. На капитальный ремонт помещений для содержания животных выделено 15 млн рублей. В дальнейшем средства для работы с безнадзорными животными будут выделяться ежегодно.
Всего в 2021 году бы Амурской области были отловлены 737 безнадзорных кошек и собак. Первое время приют в Шимановске будет принимать около 100 животных, потом — 200−250.
Как сообщало ИА REGNUM, в Югре большой бродячий пёс покалечил пятилетнего ребёнка. Нападение произошло 7 ноября в городе Советском. Ребёнок просто играл, когда собака набросилась на него.