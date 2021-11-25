Солнечногорск, Московская область, 25 ноября, 2021, 06:44 — ИА Регнум. Навесные конструкции обрушились на автотрассу в районе Солнечногорска в Московской области. Об этом 25 ноября сообщает телеграм-канал LiveCorr.

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ЧП произошло на 334 километре Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). По предварительной информации, обрушение конструкций было спровоцировано сильным ветром.

В районе обрушения наблюдается затруднение движения автотранспорта. Большегрузам приходится фактически протискиваться под упавшей конструкцией, в ряде случаев водителям пришлось приспустить колёса.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обрушении надземного перехода на проезжую часть во Владимирской области после того, как в него въехал грузовик.