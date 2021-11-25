Москва, 25 ноября, 2021, 06:40 — ИА Регнум. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства России Михаилу Мишустину предложения по расширению мер поддержки бизнеса из пострадавших от коронавируса отраслей. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Ombudsmanbiz.ru Борис Титов

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Среди предложенных мер — годовая отсрочка по уплате всех видов налогов без предоставления обеспечения, продление на 12 месяцев всех не погашенных предприятиями займов, выданных за счёт бюджетных средств, изменение принципа кредитной программы ФОТ 3.0.

Кроме того, предприниматели в сфере общепита, досуга и спорта попросили омбудсмена о дополнительной помощи в связи с введением QR-кодов в регионах, поскольку новые требования к гражданам обрушивает продажи абонементов в несколько раз.

Как сообщает РБК, Мишустин поручил рассмотреть предложения первому вице-премьеру Андрею Белоусову, факт такой резолюции подтвердили правительственные источники.