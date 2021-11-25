Ульяновск, 25 ноября, 2021, 06:39 — ИА Регнум. В Ульяновской области в очередной раз уменьшилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативным сведениям, за 24 ноября в регионе официально установлено по итогам тестов 469 носителей новой коронавирусной инфекции. Число вновь выявленных случаев заражения сократилось за последние сутки на пять. Снижение началось после периода нерабочих дней.

Всего в Ульяновской области сделали 1 476 162 исследования на наличие коронавируса. Под наблюдением остаётся 20 981 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Ульяновской области Алексей Русских 23 ноября заявил, что эпидемические показатели в условиях продолжающейся пандемии позволяют относиться к ситуации «с осторожным оптимизмом».