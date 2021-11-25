Тегеран, , 06:47 — REGNUM 24 ноября министр иностранных дел Ирана в телефонном разговоре со своим армянским коллегой выразил надежду, что Совместная экономическая комиссия Ирана и Армении будет сформирована в ближайшее время. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Хоссейн Амирабдоллахиан и Арарат Мирзоян также в ходе беседы сосредоточились на различных вопросах, таких как двусторонние отношения, экономическое сотрудничество, встреча на высшем уровне стран-членов ОЭС, обсудив при этом региональные и международные события.

Министр иностранных дел Ирана заявил, что «отношения между Ираном и Арменией вполне логичны и постоянно развиваются, требуя от государств дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества».

Он выразил удовлетворение ростом отношений между двумя странами в последние месяцы и подчеркнул важность расширения связей в политической и экономической сферах, а также в других областях, представляющих взаимный интерес.

Министр иностранных дел Ирана также заявил о готовности иранских компаний к более активной торговой деятельности в Армении.