Златоуст, Челябинская область, 25 ноября, 2021, 06:32 — ИА Регнум. В Златоусте Челябинской области идёт проверка по факту гибели мужчины и трёх женщин. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Их тела были обнаружены 24 ноября вечером в квартире одного из домов. Признаков криминальной смерти следователи не нашли.

По предварительным данным, причиной смерти могла стать неисправность системы вентиляции газовой колонки для нагрева воды. Обстоятельства трагедии устанавливаются.