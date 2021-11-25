Тегеран, 25 ноября, 2021, 06:39 — ИА Регнум. 24 ноября заместитель министра иностранных дел Ирана Али Бакери-Кани встретился и провёл переговоры с дипломатическим советником лидера ОАЭ Анваром Мохаммедом Гаргашем. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В ходе встречи стороны рассмотрели отношения между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами, подчеркнув необходимость их дальнейшего расширения на основе принципов добрососедства и взаимного уважения.

Бакери и Гаргаш на встрече согласились с тем, что у двух стран есть общие цели и задачи, при этом совместные усилия могут привести не только к обеспечению государственных интересов, но и к процветанию всего региона.

Стороны также рассмотрели пути расширения торгово-экономического сотрудничества, ответив высокий потенциал двух стран в данном отношении.

По данным Mehr News, на встрече также присутствовал государственный министр ОАЭ Халифа Шахин Альмарар.