Тегеран, , 06:48 — REGNUM 24 ноября мэр Тегерана предложил создать совместную рабочую группу между столичными муниципалитетами Ирана и Японии для повышения уровня отношений «от приветствий до научных достижений». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Мэр Тегерана Али-Реза Закани на встрече с послом Японии в Тегеране Аикавой Кадзутоши заявил, что иранский и японский народы имеют 90-летние отношения, основанные на взаимном уважении.

«У нас есть позитивный опыт плодотворного сотрудничества между муниципалитетом Тегерана и Японским агентством международного сотрудничества (JICA) в области управления кризисными ситуациями», — отметил Закани.

Он выразил надежду, что данная встреча приведет к сотрудничеству в таких областях, как транспорт, окружающая среда, переработка мусора и т.д. «Мы также можем использовать драгоценный опыт Японии в борьбе с землетрясениями, позаимствовав технологии для противодействия этому явлению», — подчеркнул иранский представитель.

Посол Японии, со своей стороны, поздравил Закани с назначением на пост мэра Тегерана, заявив, что управление столицей является довольно трудной задачей.