Тегеран, 25 ноября, 2021, 06:54 — ИА Регнум. 24 ноября посол Исламской Республики Иран в Исламабаде, приветствуя инициативу по бартерной торговле между двумя странами, выразил готовность удовлетворить энергетические потребности Пакистана за счет реализации проекта газопровода. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Сейед Мохаммад Али Хоссейни в своём Twitter-аккаунте заявил, что во время недавнего визита советника премьер-министра Пакистана по торговле и инвестициям Абдула Разака Дауда в Иран стороны договорились о закупке сжиженного газа по бартерной системе.

«Приветствуя эту инициативу, Иран подтверждает свою готовность, как и в прошлом, удовлетворить энергетические потребности братской страны путем завершения проекта газопровода», — отметил иранский представитель.

Напомним, что 6−7 ноября в Тегеране состоялось 9-е заседание Совместного ирано-пакистанского торгового комитета, в ходе которого обе стороны договорились увеличить объем двусторонней торговли до 5 миллиардов долларов. Представители двух стран также договорились о создании механизма бартерной торговли.