Москва, , 06:25 — REGNUM Парашютная система, благодаря которой кинолог сможет десантироваться вместе со служебной собакой, поступит в Вооруженные силы России. Об этом 24 ноября сообщила пресс-служба холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех».

Служебная собака Иван Шилов © ИА REGNUM

Государственные испытания парашютной системы будут завершены к концу 2021 года. Затем система будет принята на снабжение и пройдёт процедуру присвоения конструкторской документации литеры О1 (серийное производство).

Поставки подвесн6ой системы для служебных собак запланированы на 2022 год. Отмечается, что такая система была разработана в России впервые, аналогичных систем в стране нет. Парашютная система может быть использована для десантирования с высоты до 4 тыс. метров собаки весом до 45 кг совместно с парашютистом, либо в тандеме парашютиста и кинолога.

Предварительные испытания показали, что собака после десантирования ведёт себя адекватно, сразу после приземления полностью готова к выполнению поставленных задач.

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