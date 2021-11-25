Биробиджан, 25 ноября, 2021, 06:25 — ИА Регнум. Еврейской автономной области предоставлены спецмашины для уборки снега. С соответствующей просьбой к руководству РЖД и Восточного военного округа обратился глава региона Ростислав Гольдштейн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября в пресс-службе правительства автономии.

Уборка снега

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От РЖД в область прислали бульдозер большого объёма, который будет расчищать от снега территорию Биджанского сельского поселения в сторону сел Венцелево, Степное, Преображеновке и Новотроицкое.

От Восточного военного округа региона получит инженерную машину разграждения — тяжёлую гусеничную единицу техники на базе танка Т-72. Она займётся расчисткой снега в селе Воскресеновка Ленинского района.

Как сообщало ИА REGNUM, за двое суток в регионе выпала полуторамесячная норма осадков. В столице ЕАО Биробиджане действует режим чрезвычайной ситуации. Причиной его введения стала остановка движения автомобильного транспорта на дорогах города после сильного снегопада. В городе также закрыли школы.