Тегеран, 25 ноября, 2021, 06:55 — ИА Регнум. 24 ноября председатель торговой палаты северо-восточной иранской провинции Северный Хорасан заявил, что провинция подписала четыре соглашения о сотрудничестве с Алма-Атой, городом на юго-востоке Казахстана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Саид Пурабади сообщил журналистам IRNA, что соглашения были подписаны во время недавнего визита делегации иранской провинции в Казахстан. Как он отметил, соглашения были сосредоточены на научном, торговом, туристическом и медицинском сотрудничестве.

Иранский представитель отметил высокий потенциал взаимодействия двух стран, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес.

Ранее 14 ноября Пурабади объявил, что торговая делегация из Северного Хорасана отправилась в Казахстан с целью исследовать целевые рынки, найти торговых партнеров, а также встретиться с казахскими предпринимателями и привлечь иностранных инвесторов.