Веллингтон, 25 ноября, 2021, 06:22 — ИА Регнум. Новую национальную стратегию по тестированию жителей на выявление коронавирусной инфекции начали вводить в Новой Зеландии, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Christoph Strässler Новая Зеландия

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Новая стратегия будет действовать в рамках перехода к плану по защите граждан от COVID-19, который начнут применять 3 декабря. Предполагается, что органы здравоохранения сделают упор на массовом тестировании граждан и оперативном отслеживании контактов с инфицированными, чтобы предотвратить распространение инфекции.

В рамках стратегии будут использоваться и экспресс-тесты, и тесты на основе взятия мазков из слизистой оболочки. Также предприятиям разрешат самостоятельно и оперативно закупать тест-системы для выявления инфицированных среди сотрудников. Кроме того, в районах с высоким уровнем опасности заражения будут проводиться тестирования всех жителей, проявляющих симптомы ОРВИ.

В рамках этой стратегии в Новой Зеландии планируют довести количество ежедневно проводимых тестов на выявление COVID-19 до 60 тыс.