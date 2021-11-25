Тегеран, 25 ноября, 2021, 06:56 — ИА Регнум. 24 ноября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 129 280, причем 95 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 95 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 129 280», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 4813 новых случаев заражения COVID-19, при этом 724 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 819 025 пациентов из общего числа 6 092 822 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете подчеркивается, что 3 375 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 57 061 606 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса, причем 45 655 771 человек на данный момент сделал вторую прививку.