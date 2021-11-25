Тегеран, 25 ноября, 2021, 06:56 — ИА Регнум. 27 ноября президент Исламской Республики Иран Ибрагим Раиси с официальным визитом посетит Туркменистан для участия в саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ибрагим Раиси, приглашенный президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, возглавит политическую и экономическую делегацию Ирана в Ашхабаде.

Ожидается, что иранский президент объявит позицию и предложения Ирана по укреплению региональных и международных отношений, а также по устранению препятствий и повышению уровня сотрудничества между государствами — членами ОЭС.

Президент также планирует провести встречи с коллегами из других стран, чтобы изучить возможности расширения двусторонних связей.

ОЭС является региональной организацией. В ее состав входят Иран, Турция, Пакистан, Туркменистан, Киргизия, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Азербайджан.

Напомним, что 28 ноября в туркменской столице Ашхабаде состоится 15-й саммит ОЭС.