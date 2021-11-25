Тегеран, 25 ноября, 2021, 06:57 — ИА Регнум. 24 ноября глава Иранской организации правовой медицины (ILMO) заявил, что Иран производит высококачественные наборы для генетического тестирования, которые конкурируют с соответствующей продукцией США и Германии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Аббас Масджеди встретился с вице-президентом Ирана по науке и технологиям Сореной Саттари, заявив, что ILMO удалось создать наборы для генетического тестирования и гомогенизаторы, которые можно было бы использовать в лабораториях судебной экспертизы для идентификации жертв.

Он отметил, что лаборатории ILMO соответствуют международным стандартам, в них работают специализированные эксперты, которые могут в кратчайшие сроки идентифицировать жертв массовых инцидентов.

Масджеди также сообщил, что организация рассматривает возможность экспорта наборов и гомогенизаторов в будущем, попросив вице-президента представить иранские компании, способные производить высокотехнологичное оборудование и материалы для генетических исследований, серологии, токсикологии и патологии в сотрудничестве с ILMO.