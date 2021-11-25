Тегеран, 25 ноября, 2021, 06:57 — ИА Регнум. В преддверии переговоров в Вене (Австрия) между группой 4+1 (Великобритания, Франция, Россия и Китай плюс Германия) и Ираном власти Соединённых Штатов и их союзники выдвигают нереалистичные идеи о потенциальной промежуточной сделке. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

США и Иран еще не провели прямых переговоров о возобновлении ядерной сделки 2015 года, официально известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Стороны заняли позиции, диаметрально противоположные друг другу. Администрация Байдена пытается продемонстрировать приверженность дипломатии, при этом опасаясь последствий подписания вероятного соглашения с иранскими официальными лицами.

Впервые американский новостной веб-сайт Axios процитировал три официальных источника, утверждающих, что «США стремятся заключить временную ядерную сделку с Ираном, чтобы иметь достаточно времени для достижения лучшего соглашения». Согласно сообщениям американских СМИ, Белый дом действительно обдумывает потенциальное временное соглашение.

Несмотря на это, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что она не проинформирована о таком изменении стратегии Соединенных Штатов. Однако она отметила, что Вашингтон предпримет постепенные шаги по возвращению к СВПД.