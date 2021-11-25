Тегеран, , 06:57 — REGNUM 25 ноября первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер примет участие в 20-м заседании Совета премьер-министров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое планируется провести в Казахстане. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мохбер подробно расскажет о позиции Ирана в отношении экономических вопросов, а также проблем безопасности и культуры. Кроме того, на повестке дня стоит укрепление многостороннего сотрудничества с целью последовательной интеграции Ирана в рамках ШОС.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — межправительственная организация, основанная в Шанхае 15 июня 2001 года. Исламская Республика Иран была принята в качестве постоянного члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на 21-м саммите ШОС в Душанбе (Таджикистан) 17 сентября.

Президент Ирана Ибрагим Раиси обратился к другим главам государств и делегаций, присутствовавшим на мероприятии, выразив надежду, что ШОС продолжит свой прогрессивный путь, который за короткое время привел организацию к достижению выдающегося регионального и международного положения.