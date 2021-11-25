Тегеран, 25 ноября, 2021, 06:58 — ИА Регнум. 24 ноября генеральный директор департамента международных отношений министерства здравоохранения Ирана заявил, что для Тегерана и Берлина была создана неплохая возможность обменяться опытом в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мохаммад ХоссейнНикнам сделал эти замечания на встрече с руководителями Немецкого института Роберта Коха. Команда из немецкого учреждения посетила Иран по приглашению Иранского центра по контролю заболеваний.

Как заявил Никнам, Иран и Германия могут поделиться опытом борьбы с пандемией, поскольку перед государствами стоят общие проблемы, ставящие под угрозу жизни двух дружественных народов.

В связи с этим глава Института Роберта Коха заявил, что Германия и Иран действительно продемонстрировали огромные возможности в борьбе со смертельным вирусом. Кроме того, Андреас Янсен описал переход Ирана на производство различных типов вакцин против COVID-19 как большой успех.