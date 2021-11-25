Москва, 25 ноября, 2021, 06:15 — ИА Регнум. Циркулирующий в Японии «Дельта"-штамм SARS-CoV-2 мог исчезнуть после того, как накопил слишком много мутаций в одном из своих белков, что не позволило ему «исправляться» и заражать граждан. Об этом 24 ноября сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния, США) Анча Баранова.

Russian.news.cn Эпидемия коронавируса в Японии

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«Белок (nsp14 — ред.) определяет способность вируса исправлять мутации. Но поскольку он сам «испортился», то исправить уже ничего не мог, ошибки стали множиться бесконтрольно. И в конце концов вирус пришел к печальному для себя финишу», — сказала она в интервью «Ленте.ру».

Баранова отметила, что подобный сценарий в России почти невозможен, поскольку в Японии был всего один занос дельта-штамма, и он прекратил своё существование. В Россию, как во многие европейские страны, коронавирус проникает разными путями, поэтому заблокировать конкретные мутации почти невозможно.