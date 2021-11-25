Москва, , 06:04 — REGNUM В четверг, 25 ноября, в Москве будет облачно, местами небольшие осадки, по области местами гололедица, температура воздуха +1… +3 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Теплая поздняя осень Василий Иванов © ИА REGNUM

В ночь на 26 ноября в Москве также небольшие осадки, гололедица. Температура воздуха −1… +1 °C.

Ветер юго-западный 6−11 м/с, ночью местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −2… +3 °C днём. Ночью — −2… +3 °C.

В пятницу, 26 ноября, днём в столице ожидается +1… +3 °C, по области −2… +3 °C, облачно, местами небольшие осадки, гололедица. Ночью в регионе ожидается −2… +3 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, температура выше климатической нормы ожидается в конце ноября в центральной части Европейской России.

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